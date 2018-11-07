С начала года корью заболели более 36 тысяч человек

С начала 2018 года корью заболели 36 455 человек — 14 111 взрослых и 22 344 детей. От осложнений кори умерло 15 человек: 11 детей и 4 взрослых. Об этом 6 ноября сообщил Центр общественного здоровья МЗ Украины.
По данным центра, больше всего больных зафиксировано во Львовской (всего 7 364 человек: 2 164 взрослых и 5 200 детей), Ивано-Франковской (всего 3 612 человек: 971 взрослый и 2 641 детей), Закарпатской (всего 3 459 человек: 672 взрослых и 2 787 детей), Одесской (всего 2 550 человек: 1 274 взрослых и 1 276 детей), Киеве (всего 2 408 человек: 1 491 взрослый и 917 детей) и Тернопольской (всего 2 120 человек: 773 взрослых и 1 347 детей) областях.
«Если уровень заболеваемости останется на таком же уровне, к концу года количество больных корью может превысить самый высокий показатель заболеваемости, который был зафиксирован в Украине с 1991 года (42 724 человек в 2006 году)», — подчеркнули в ведомстве.
«Лекарства от кори не существует, единственный способ защититься от этого заболевания — вакцинация. Сейчас в Украине достаточно вакцин для проведения плановой и усиленной иммунизации против кори», — отметили в Минздраве.
Отмечается, что по состоянию на 1 ноября 2018 года в Украине есть 602 193 доз вакцин против кори, паротита и краснухи. Все вакцины доставлены Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).
«Корь — опасное и очень заразное вирусное заболевание, лекарств от которого не существует, а осложнения этой болезни могут привести к смертельным последствиям», — заявили в министерстве.
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