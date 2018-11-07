Войти
Трамп считает невероятно успешными промежуточные выборы в Конгресс
позиция
Трамп считает невероятно успешными промежуточные выборы в Конгресс
Провластная коалиция не будет голосовать за отставку Луценко
позиция
Провластная коалиция не будет голосовать за отставку Луценко

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

С начала года корью заболели более 36 тысяч человек

167
С начала года корью заболели более 36 тысяч человек

С начала 2018 года корью заболели 36 455 человек — 14 111 взрослых и 22 344 детей. От осложнений кори умерло 15 человек: 11 детей и 4 взрослых. Об этом 6 ноября сообщил Центр общественного здоровья МЗ Украины.

По данным центра, больше всего больных зафиксировано во Львовской (всего 7 364 человек: 2 164 взрослых и 5 200 детей), Ивано-Франковской (всего 3 612 человек: 971 взрослый и 2 641 детей), Закарпатской (всего 3 459 человек: 672 взрослых и 2 787 детей), Одесской (всего 2 550 человек: 1 274 взрослых и 1 276 детей), Киеве (всего 2 408 человек: 1 491 взрослый и 917 детей) и Тернопольской (всего 2 120 человек: 773 взрослых и 1 347 детей) областях.

«Если уровень заболеваемости останется на таком же уровне, к концу года количество больных корью может превысить самый высокий показатель заболеваемости, который был зафиксирован в Украине с 1991 года (42 724 человек в 2006 году)», — подчеркнули в ведомстве.

«Лекарства от кори не существует, единственный способ защититься от этого заболевания — вакцинация. Сейчас в Украине достаточно вакцин для проведения плановой и усиленной иммунизации против кори», — отметили в Минздраве.

Читайте также: Трамп считает невероятно успешными промежуточные выборы в Конгресс

Отмечается, что по состоянию на 1 ноября 2018 года в Украине есть 602 193 доз вакцин против кори, паротита и краснухи. Все вакцины доставлены Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).

«Корь — опасное и очень заразное вирусное заболевание, лекарств от которого не существует, а осложнения этой болезни могут привести к смертельным последствиям», — заявили в министерстве.

корь
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 7 ноября 2018
Вторник, 6 ноября 2018
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Анна Деревянко
Анна Деревянко
Европейская Бизнес Ассоциация, исполнительный директор

Налог на выведенный капитал: стоит или нет?

Как только у государства не хватит средств, государство придет за этими средствами именно к нам, добросовестным плательщикам, и может так случиться, что сэкономив на отмене корпоративного налога, мы будем вынуждены платить большие других налогов. Соответственно, одним из ключевых моментов, который будет определять отношение ассоциации к законопроекту о налоге на выведенный капитал, станет понимание объема потерь бюджета и запланированных компенсаторов этих потерь.
Александр Деркач
Александр Деркач
совладелец холдинга «Молочный альянс»

Как правильно выбрать горнолыжный курорт

В Европе сотни горнолыжных курортов и курортиков на любой вкус. Я был примерно на 20-30 из них. Самых крупных. Знаю их хорошо. В Америке катался тоже. Прежде, чем куда-то ехать, рекомендую не только спросить мнение друзей и знакомых, но и самим максимально набраться информации из интернета. Я, кстати, крайне редко ориентируюсь на чьё-то мнение в этом вопросе. Уровень катания у всех разный. То, что кому-то показалось интересным, вам покажется слишком простым, или наоборот, слишком сложным.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Кто боится российских санкций

Российские санкции не заслуживают большого внимания, т.к. непродуктивны - в первую очередь потому, что статус РФ в мире отнюдь не так высок, как кажется руководству этой страны. Так, санкции США предполагают их фактическое распространение на отношение многих других стран и крупных компаний к подсанкционным юр. и физ. лицам. Санкции со стороны США посылают сигнал - тот, кто решится вести бизнес с фигурантами санкционного списка, будет иметь неприятности со Штатами и их ближайшими союзниками. Очевидно, что ничего подобного в случае с российскими санкциями против украинских компаний и персон не будет - эти санкции не будут работать нигде, кроме РФ.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016