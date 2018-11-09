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Вдова филиппинского диктатора Маркоса осуждена за коррупцию

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Вдова филиппинского диктатора Маркоса осуждена за коррупцию

Филиппинский суд признал 89-летнюю вдову бывшего диктатора островного государства Фердинанда Маркоса Имельду виновной в коррупции и приговорил к тюремному заключению. Об этом сообщает газета The Guardian.

Имельду Маркос признали виновной по семи пунктам обвинения, за каждый из них она получит от 6 до 11 лет тюрьмы, также ее оправдали по трем другим эпизодам. Кроме того, бывшей первой леди Филиппин запретили занимать государственные должности — до настоящего момента она заседала в нижней палате парламента.

Сама Имельда Маркос не присутствовала на судебном заседании. Тем не менее, она может быть освобождена под залог, в суде не уточнили сумму.

Впервые вдову обвинили в коррупции в 1991 году. По версии следствия, Имельда Маркос в период с 1968 по 1986 год направила в частные фонды в Швейцарии $200 млн.

Фердинанд Маркос правил в 1965–1986 годах, его жена была губернатором столицы страны Манилы с 1978 по 1984 год. В 1986 году диктатор и его семья сбежали из Филиппин на Гавайи после падения режима.

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В 1991 году Имельда Маркос после смерти мужа вернулась на родину и была осуждена по двум пунктам обвинения в коррупции, получив за каждый от 9 до 12 лет лишения свободы. Вдова диктатора обжаловала арест, Верховный суд Филиппин оправдал Маркос в 1998 году. В 2009 году ее снова пытались посадить в тюрьму, но женщина заплатила залог и осталась на свободе.

Филиппины, Имельда Маркос
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