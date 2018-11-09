Львов ограничил использование полиэтиленовых пакетов

Исполком Львовского горсовета принял решение об ограничении применения полиэтиленовых пакетов в торговых сетях. Об этом Укринформу сообщила пресс-секретарь Львовского городского совета Кристина Процак.
"Исполком горсовета принял решение об ограничении применения полиэтиленовых пакетов в торговых сетях города", - отметила она.
Накануне мэрия провела встречу с руководителями крупных торговых комплексов города, где рекомендовалось предлагать покупателям альтернативу использования одноразовых пакетов - бумажные пакеты, многократные сумки и тому подобное. Также торговые сети должны разработать программу лояльности потребителей по поощрению использования многоразовых пакетов.
В то же время департаменту гуманитарной политики Львовского горсовета поручено проводить просветительскую работу среди школьников относительно негативного влияния на окружающую среду полиэтиленовой упаковки, а департамент экономического развития должен создать пункты приема полиэтиленовых пакетов.
В прошлом году Львов первым в Украине принял стратегию "Ноль отходов", которая предусматривает ряд практик по повторному использованию твердых бытовых отходов и изменение подхода к мусору как к ресурсу. Одно из важных решений - это отказ от одноразовых пакетов и использование многоразовой тары.
Сейчас 33 страны мира, среди которых Франция, Италия, Румыния, Монголия, Кения, Мадагаскар запретили использование пластиковых пакетов, еще 53 страны ввели частичный запрет или налог на пакеты, а Комитет Европарламента по окружающей среде проголосовал за запрет в Евросоюзе с 2021 использования одноразовых пластиковых изделий.
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