Кортеж премьеров Британии и Бельгии попал в ДТП

Кортеж премьер-министров Великобритании и Бельгии попал в ДТП на бельгийской автостраде E42 под Монсом. Как сообщил телеканал VRT, двое мотоциклистов-полицейских почетного караула получили травмы, лидеры правительств не пострадали.

В свою очередь электронная версия газеты Derniere heure уточнила, что столкновение произошло из-за внезапного торможения машин перед кортежем глав правительств. Мотоциклисты почетного караула не успели среагировать на ситуацию и двое из них врезались в остановившуюся перед кортежем легковую машину. Они госпитализированы.

Кортеж премьеров после этого возобновил свой путь в Монс, где главы правительств Великобритании и Бельгии принимают участие в церемонию возложения венков на военном кладбище в память 100-й годовщины окончания Первой мировой войны. Далее они должны отправиться во Францию, где 11 ноября пройдут основные мероприятия, посвященные этой дате.

Полиция классифицировала этот инцидент как обычное ДТП, версия террористического нападения не рассматривается. Начато расследование.