Порошенко все еще готов встретиться с епископами УПЦ, но на «своей» территории

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о готовности к диалогу в «Украинском доме» с архиереями Украинской православной церкви (Московского патриархата) по вопросу создания Украинской поместной православной церкви, как и было предложено ранее, сообщили в пресс-службе администрации президента.

«Президент пригласил владык УПЦ (МП) к диалогу, чтобы они из первых уст услышали информацию о его переговорах с Вселенским патриархом, о соглашении между Украиной и Константинопольским патриархатом и о готовности Вселенского Престола способствовать проведению Объединительного Собора. Президент Украины готов к диалогу. Двери „Украинского дома“ остаются открытыми», — сообщили в пресс-службе АП.

Там отметили, что Порошенко инициировал встречу со всеми архиереями УПЦ (МП), последовательно отстаивая единство Украины и желая единства Украинской Церкви. «Но тот, кто не хочет результата, ищет причины для отказа. Так и большая часть архиереев УПЦ (МП) начала искать объяснения, чтобы не прийти на встречу: мол, место не подходит», — пояснили в АП.

«Ни язык ультимативных требований, ни проведение заседания Синода по сценарию, вероятно, посланному из Москвы, не способны сорвать процесс создания Украинской поместной православной церкви. Этот процесс поддерживает абсолютное большинство граждан нашего государства. Поэтому идти против воли собственного народа — это, очевидно, путь в никуда», — отмечается в сообщении.

Ранее АП направила предстоятелю УПЦ (МП) митрополиту Онуфрию приглашение на встречу с главой государства, которая должна была состояться во вторник в «Украинском доме». При этом УПЦ собрала всех иерархов церкви для встречи с президентом в Киево-Печерской лавре.

Собор епископов УПЦ (МП), собравшийся на заседание в Киево-Печерской лавре, заявил о готовности провести встречу с Порошенко, но только «на церковной территории».