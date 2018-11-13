УПЦ вслед за РПЦ разрывает евхаристическое общение с Константинополем

Собор епископов УПЦ осудил решение Вселенского патриарха от 11 октября об установлении его юрисдикции на территории Украины. Об этом говорится в постановлении Собора от 13 ноября 2018 года.
Указывается, что решение Синода Константинопольского Патриархата от 11 октября относительно украинского церковного вопроса является «недействительными и такими, которые не имеют никакой канонической силы».
«В частности, решение об установлении юрисдикции Константинопольского Патриархата на территории Украины является следствием спекулятивной трактовки церковной истории. А решение о снятии анафемы и других церковных запретов из лидеров раскола и признание действительности псевдохиротоний, которые были совершены ими во время пребывания в расколе, является следствием искаженного толкования православных канонов », - говорится в постановлении.
В постановлении отмечается, что, «признав раскольников в сущем сане, Константинопольский Патриархат, согласно церковным правилам, сам встал на путь раскола».
«В связи с этим, евхаристическое общение Украинской Православной Церкви с Константинопольским Патриархатом в настоящее время невозможно и прекращается», — говорится в постановлении.
Отметим, что ранее решение о разрыве евхаристическое общение с Константинополем принял Синод РПЦ.
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