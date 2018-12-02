Порошенко дал ордена двум митрополитам УПЦ

Президент Украины Петр Порошенко наградил орденами князя Ярослава Мудрого IV степени двух митрополитов Украинской православной церкви. Соответствующий указ главы государства от 1 декабря размещен на сайте президента.
Священники награждены по случаю 27-й годовщины подтверждения всеукраинским референдумом Акта провозглашения независимости Украины 1 декабря 1991 года.
В частности, ордена вручены Алексею Гладкому (Анатолию) — митрополиту Сарненскому и Полесскому, управляющему Сарненской епархией УПЦ (Ровенская область) и Дмитрию Дмитруку (Софронию) — митрополиту Черкасскому и Каневскому «за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд».
Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить томос об автокефалии православной церкви в Украине.
29 ноября стало известно, что синод Вселенского патриархата подготовил конституционную хартию (устав) для украинской церкви. Президент Петр Порошенко объявил, что на синоде Вселенского патриархата был одобрен текст томоса о предоставлении независимости Украинской церкви.
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