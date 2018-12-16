Порошенко пообещал защищать священников и прихожан УПЦ, которые перейдут в новую церковь

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что вопрос автокефалии является не церковным вопросом, а вопросом национальной безопасности. Об этом он заявил в воскресенье на пресс-конференции в Киеве.

«Борьбу за автокефалию я рассматриваю не как исключительно церковный вопрос, а как борьбу за национальную безопасность», — сказал он.

При этом Порошенко заверил, что государство защитит права священников и прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ), которые перейдут в новую церковную структуру.

«Я гарантирую, что государство защитит права священников и прихожан УПЦ МП, которые добровольно войдут в единую церковь», — подчеркнул он.

Порошенко заявил также, что объединительный собор, состоявшийся в субботу, положил начало созданию новой церкви в стране. «Этот собор — только начало строительства новой церкви», — отметил он, призвав к привлечению в эту структуру сторонников УПЦ МП. При этом Порошенко подчеркнул, что ратует за «добровольный» подход. «Нет потребности тянуть туда силой. Только добровольно!», — сказал глава государства.

Напомним, что вчера в Киеве в соборе Святой Софии под эгидой Константинопольского патриархата и при активном участии власти состоялся объединительный собор. По его итогам было объявлено о создании в стране новой церковной структуры — автокефальной поместной православной церкви, которую возглавил митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).