Порошенко пообещал защищать священников и прихожан УПЦ, которые перейдут в новую церковь

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что вопрос автокефалии является не церковным вопросом, а вопросом национальной безопасности. Об этом он заявил в воскресенье на пресс-конференции в Киеве.
«Борьбу за автокефалию я рассматриваю не как исключительно церковный вопрос, а как борьбу за национальную безопасность», — сказал он.
При этом Порошенко заверил, что государство защитит права священников и прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ), которые перейдут в новую церковную структуру.
«Я гарантирую, что государство защитит права священников и прихожан УПЦ МП, которые добровольно войдут в единую церковь», — подчеркнул он.
Порошенко заявил также, что объединительный собор, состоявшийся в субботу, положил начало созданию новой церкви в стране. «Этот собор — только начало строительства новой церкви», — отметил он, призвав к привлечению в эту структуру сторонников УПЦ МП. При этом Порошенко подчеркнул, что ратует за «добровольный» подход. «Нет потребности тянуть туда силой. Только добровольно!», — сказал глава государства.
Напомним, что вчера в Киеве в соборе Святой Софии под эгидой Константинопольского патриархата и при активном участии власти состоялся объединительный собор. По его итогам было объявлено о создании в стране новой церковной структуры — автокефальной поместной православной церкви, которую возглавил митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).
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