ОПЕК+ готов снизить добычу нефти, чтобы остановить падение цен

Страны-участницы ОПЕК+ обсуждают возможность снижения добычи нефти на 1,4 млн баррелей в сутки в 2019 году, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, этот вариант обсуждался в минувшее воскресенье в Абу-Даби министрами энергетики России и Саудовской Аравии, а также другими странами. «Я считаю, что сокращение на 1,4 млн баррелей в сутки является более разумным вариантом, чем другие опции», — отметил один из источников.
На этом фоне цены на нефть марки Brent перешли к росту. В частности, по состоянию на 11:50 по Киеву стоимость фьючерса на Brent с поставкой в январе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне подросла на 1,7% и составила $66,6 за баррель.
11 ноября министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех заявил, что ОПЕК+ целесообразно сократить суточную добычу нефти на 1 млн баррелей от уровня предыдущего месяца. По его словам, Саудовская Аравия рассчитывает, что страны ОПЕК+ в декабре достигнут консенсуса о действиях на 2019 год.
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