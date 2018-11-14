Совбез ООН отменил санкции против Эритреи

Совет Безопасности ООН единогласно поддержал резолюцию, отменяющую санкции в отношении Эритреи. Документ был представлен Великобританией.

«Мы снимаем санкции, — сказала постпред Великобритании Карен Пирс по итогам голосования. — Это признание достижения мира и стабильности благодаря шагам, предпринятым Эритреей, а также диалогу между Эритреей и Джибути по ситуации на границе».

C 2009 года в отношении Эритреи действовали экономические санкции, а с 2013 года — оружейное эмбарго.