В Госдепе пока не определились с содержанием нового пакета санкций против РФ

Власти США продолжают работу над содержанием второго пакета санкций против России, связанных с законом о химическом и бактериологическом оружии и непосредственно с происшествием в британском Солсбери, заявил помощник госсекретаря США Кристофер Форд.
«Что касается содержания пакета, то существует, если хотите, набор мер, вещей, которые следует рассмотреть. У нас пока нет межведомственного ответа на вопрос о том, из чего он будет состоять. Все в состоянии рассмотрения», — отметил Форд.
«Следует взвесить все «за» и «против», — пояснил чиновник.
Пока известно только, что второй пакет антироссийских санкций будет носить более жесткий характер, чем первый пакет, вступивший в силу 27 августа в связи с обвинениями России в отравлении в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016