В Госдепе пока не определились с содержанием нового пакета санкций против РФ

Власти США продолжают работу над содержанием второго пакета санкций против России, связанных с законом о химическом и бактериологическом оружии и непосредственно с происшествием в британском Солсбери, заявил помощник госсекретаря США Кристофер Форд.

«Что касается содержания пакета, то существует, если хотите, набор мер, вещей, которые следует рассмотреть. У нас пока нет межведомственного ответа на вопрос о том, из чего он будет состоять. Все в состоянии рассмотрения», — отметил Форд.

«Следует взвесить все «за» и «против», — пояснил чиновник.

Пока известно только, что второй пакет антироссийских санкций будет носить более жесткий характер, чем первый пакет, вступивший в силу 27 августа в связи с обвинениями России в отравлении в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.