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США не отказываются от планов повысить таможенные пошлины для Китая

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США не отказываются от планов повысить таможенные пошлины для Китая

Соединенные Штаты по-прежнему планируют увеличение в январе будущего года до 25% таможенных пошлин на ввозимые в страну китайские товары общей стоимостью около $200 млрд, несмотря на достижение некоторого прогресса в урегулировании торговых споров с Китаем. Об этом заявил министр торговли США Уилбур Росс в интервью агентству Bloomberg, опубликованном в пятницу.

По его словам, в Вашингтоне очень надеются на позитивный итог встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, которая состоится на саммите Группы двадцати (G20) в Буэнос-Айресе (с 30 ноября по 1 декабря). Результативные переговоры, отметил Росс, позволят устранить возникшие между двумя странами сложности во взаимной торговле, но пока в Вашингтоне готовятся и к негативному исходу встречи. «На ней станет ясно, будут ли определены реальные рамки торговых отношений», — сказал он.

Министр пояснил, что от встречи двух лидеров не стоит ожидать «конкретизации деталей» двусторонних торговых отношений, «но если все пройдет благополучно, будут определены рамки» для дальнейших действий. «Мы, разумеется, не успеем к январю заключить полномасштабного официального соглашения. Это невозможно», — заявил он, добавив, что по этой причине США продолжают планировать повышение с 1 января таможенных пошлин на китайские товары, в отношении которых Вашингтон ввел с 24 сентября пошлины в размере 10%.

Как сообщил Росс, у США накопились многочисленные вопросы к Китаю в отношении 142 экспортных наименований, обсуждение которых займет определенное время.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс в интервью газете The Washington Post заявил, что Соединенные Штаты готовы к нормализации отношений с Пекином, но для этого Китай должен серьезно изменить свою политику в экономической и военной сферах. Он также отметил, что дальнейшее развитие отношений между КНР и США во многом будет зависеть от итогов встречи Трампа и Си Цзиньпина в Буэнос-Айресе.

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В ноябре США и Китай возобновили двусторонние переговоры по урегулированию торгово-экономических противоречий, прерванные в сентябре из-за введения администрацией Трампа повышенных пошлин на импорт из Китая.

США, Китай, пошлины
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