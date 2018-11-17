В Саудовской Аравии женщины массово протестуют против абайи

В Саудовской Аравии нарастает протест против обязательного ношения традиционной женской мусульманской одежды.

Десятки женщин опубликовали на текущей неделе в соцсетях фотографии, на которых они надели наизнанку черное платье абайя, пишет DW со ссылкой на AFP.

По словам активистки Норы Абдулкарим, акция под хэштегом «абайя наизнанку» направлена против общественного давления, принуждающего женщин носить длинную черную одежду. Еще одна активистка назвала интернет-акцию формой «гражданского протеста».

В сентябре 2017 года король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, ранее вступивший на престол абсолютной монархии, объявил о начале процесса модернизации страны. В частности, он распорядился с 2018 года снять запрет на вождение автомобилей для женщин. С января женщины имеют право посещать футбольные матчи, а в будущем они смогут без согласия мужа основывать фирмы.

Кроме того, наследный принц Мохаммед заявил о смягчении в будущем предписаний по женской одежде и назвал ношение абайи необязательным. В апреле в Эр-Рияде прошла первая в истории страны неделя женской моды.

В соответствии с традициями женщины в Саудовской Аравии носят традиционное длинное платье абайя и никаб.

Напомним, в Китае перевоспитывают мусульман в лагерях: в них можно попасть за необычную бороду, имя или хиджаб.

Также ЕСПЧ подтвердил запрет паранджи и никаба в Бельгии.