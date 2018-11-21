Представитель РФ проиграл в борьбе за пост главы Интерпола

Члены Генеральной ассамблеи Интерпола избрали новым президентом Международной организации уголовной полиции представителя Южной Кореи Ким Чен Яна. Соответствующее сообщение размещено в официальном Twitter организации.

Кандидатов на этот пост было двое: помимо выходца из Южной Кореи, участие в выборах принимал россиянин Александр Прокопчук (с 2016 года он занимал должность вице-президента Интерпола). Именно его Financial Times за четыре дня до выборов называла фаворитом в борьбе за этот пост.

Кандидатуру Прокопчука затем поддержали в Кремле. Однако категорически против его кандидатуры были американские сенаторы и представители многих других стран, в том числе Украины.