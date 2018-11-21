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Верховный суд Украины отклонил жалобу «Газпрома» касательно штрафа в $6 млрд

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Верховный суд Украины отклонил жалобу «Газпрома» касательно штрафа в $6 млрд

Верховный суд Украины оставил без рассмотрения кассационную жалобу «Газпрома» на решение Антимонопольного комитета (АМКУ) о взыскании с компании штрафа, превышающего $6 млрд (включая пени), за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа Украины. Об этом в среду сообщило агентство «Укринформ», ссылаясь на материалы дела.

«Кассационную жалобу публичного акционерного общества „Газпром“ оставить без удовлетворения, а решение хозяйственного суда Киева от 19 июня 2018 года и постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 30 августа 2018 года по делу — без изменений. Постановление вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит», — цитирует агентство решение Верховного суда от 14 ноября 2018 года.

Напомним, АМКУ в феврале 2016 года оштрафовал «Газпром» на 85,9 млрд гривен (около $3,26 млрд) за нарушения законодательства о защите конкуренции. Впоследствии комитет насчитал 100% пени на этот штраф.

В апреле 2017 года Министерством юстиции было инициировано исполнительное производство по принудительному взысканию с «Газпрома» штрафа и пени. В министерстве уточнили, что Хозяйственный суд Киева удовлетворил ходатайство АМКУ и исполнительной службы Минюста, изменив способ исполнения судебного решения о взыскании штрафа с «Газпрома». Министр пояснил, что если до сих пор можно было взыскать только средства «Газпрома», размещенные в банках, то теперь эта мера распространяется на все имущество должника.

Украина уже прибегла к аресту активов, долю в которых имеет «Газпром». По информации Кабмина, это касалось описи и ареста имущества в компании «Газтранзит», «Газпром сбыт Украина», «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины», «Институт ЮЖНИИГИПРОГАЗ». В частности, акции «Газпрома» в «Газтранзите» были оценены в 630,75 млн гривен (почти $24 млн), которые планируется продать на открытых торгах.

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«Газпром» 25 октября 2018 года инициировал арбитражное разбирательство против Украины с целью защиты своих инвестиций на ее территории в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ (Комиссия ООН по праву международной торговли).

АМКУ
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