В Житомире транспортный коллапс из-за гололеда

В Житомире в воскресенье из-за гололеда не вышли на маршруты коммунальные автобусы, также утром были отменены почти все пригородные маршруты.
«В связи с гололедом и обледенением дорог коммунальный транспорт автобусов не вышел на линию согласно запланированным графикам», — сообщил в Facebook начальник автобусного парка коммунального предприятия «Житомирское трамвайно-троллейбусное управление» Роман Мусийчук.
Он добавил, что коммунальные службы города работают с 4 утра, и только они «справятся с ситуацией», транспорт будет выпущен на линию.
В то же время диспетчеры житомирского автовокзала рассказали Житомир.info, что с 4 утра до 10.00 почти все рейсы были отменены из-за гололеда.
«Сейчас ситуация на дорогах улучшается, однако часть перевозчиков уже отменила свои рейсы на сегодня. Поэтому просят пассажиров с пониманием отнестись к отмене рейсов и задержкам автобусов», — пишет издание.
Сообщается также, что утром воскресенья дороги Житомира «превратились в сплошной каток».
В связи со сложными погодными условиями и гололедом на дороге патрульная полиция Житомирской области просит водителей быть осторожными, по возможности воздержаться от поездок.
Местные жители также сообщают в Facebook, что утром воскресенья в городе не работают также службы такси.
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