Рада проголосовала за введение военного положения в 10 областях

Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении военного положения. За соответствующее решение проголосовало 276 депутатов.

Военное положение будет введено во всех приграничных областях Украины и в морской акватории Черного и Азовского морей. В этот перечень входят Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Луганская, Донецкая, Сумская, Харьковская, Черниговская, Винницкая области.

В соответствии с указом президента, военное положение вводится с 9 часов 28 ноября.

Оно продлится 30 дней, то есть до 27 декабря.