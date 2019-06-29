Тема украинских моряков поднималась на встрече Трампа и Путина

Президент России Владимир Путин сообщил, что президент США Дональд Трамп сделал тему захваченных в РФ украинских моряков одной из приоритетных в беседах с ним на саммите G20 в Осаке, однако решения этого вопроса пока нет.
«Эта тема поднималась. Уже не помню, на обеде или в ходе нашей встречи, но, во всяком случае, президент США сделал эту тему одной из приоритетных во время нашего общения на «двадцатке», — заявил он журналистам по итогам саммита G20.
Путин подчеркнул, что по этой теме «решения пока нет, идет судебное разбирательство, нужно дождаться результатов, а потом решать». «Но главное, чтобы (это) не было в рамках предвыборной кампании в Украине, чтобы эти процессы не были связаны с внутриполитической украинской повесткой», — добавил президент РФ.
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