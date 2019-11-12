Трамп запрещал публиковать заявления по ситуации в Керченском проливе

Экс-советник бывшего спецпредставителя США по Украине Кристофер Андерсон в своих показаниях перед Конгрессом заявил, что президент США Дональд Трамп запретил любые заявления по ситуации в Керченским проливе.

«Наши европейские коллеги и другие сделали заявления, и мы пытались убедиться, что у нас тоже есть заявление. (...) Но я отправил сообщение послу Волкеру в тот вечер, что президент поставил эмбарго на любые заявления (по ситуации — Ред.)», — сообщил Андерсон в ходе слушаний о том, почему госдепартамент сразу не отреагировал на происшествие в Керченском проливе.

Отвечая на вопрос, откуда он узнал о данном запрете, он отметил, что точно не помнит, но предположительно, из телефонного разговора с сотрудниками, занимающимися делами Украины.

По его мнению, данное распоряжение было связано с тем, что правительство США хотело получить больше информации об инциденте.

«Это была очень сложная ситуация. Не было точного понимания, что суда находились в международных водах. (...) Российская сторона утверждала, что это была провокация со стороны украинцев и что Порошенко сделал это специально, чтобы заручиться поддержкой Запада», — уточнил Андерсон.

Он также добавил, что заявление США по ситуации все-таки было сделано — Помпео выступил на следующий день. Кроме того, инцидент прокомментировала бывший постпред США при ООН Ники Хейли.

«Но не было никакого заявления от Белого дома, о котором мне известно», — отметил он.

Напомним, что российские пограничники 25 ноября 2018 года захватили с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

Андерсон давал показания в Палате представителей США в рамках процедуры импичмента Трампа 30 октября. В этот понедельник его показания были опубликованы.