Депутаты назначили выборы на 31 марта

Рада назначила президентские выборы на 31 марта 2019 года сразу после голосования за введение военного положения.

За проголосовали 298 депутатов.

Как заявил ранее спикер Верховной Рады Андрей Парубий, назначение дня голосования было одним из условий компромисса, достигнутого между президентом и депутатами в стенах парламента.