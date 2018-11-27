Польша готова поддержать новые санкции против России

Президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности ввести в отношении России новые санкции в связи с инцидентом в Керченском проливе. Свою точку зрения Дуда, который во вторник находится с официальным визитом в Болгарии в связи со 100-летием установления между государствами дипотношений, высказал на пресс-конференции по итогам переговоров с болгарским коллегой Руменом Радевым.

«Если будет международная инициатива об усилении санкций, то Польша будет в них участвовать. Если есть угроза жизни людей, то необходимо предпринимать меры», — сказал Дуда.

Президент Польши также подчеркнул, что украинские моряки и их суда должны быть освобождены. «Нет сомнений, что Россия агрессор, которая в очередной раз нарушает соглашения о судовождении в этом районе. Это неприемлемо, соглашения и договоры надо выполнять», — подчеркнул Дуда.

Президент Болгарии Румен Радев тему возможных санкций не комментировал, однако призвал к максимальной сдержанности и возобновлению диалога.

Напомним, что в воскресенье, 25 ноября, три корабля Военно-морских сил Украины были обстреляны и задержаны российской стороной в Керченском проливе. В связи с этим в 10 областях Украины было введено военное положение сроком на 1 месяц.