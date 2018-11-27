Польша готова поддержать новые санкции против России

Президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности ввести в отношении России новые санкции в связи с инцидентом в Керченском проливе. Свою точку зрения Дуда, который во вторник находится с официальным визитом в Болгарии в связи со 100-летием установления между государствами дипотношений, высказал на пресс-конференции по итогам переговоров с болгарским коллегой Руменом Радевым.
«Если будет международная инициатива об усилении санкций, то Польша будет в них участвовать. Если есть угроза жизни людей, то необходимо предпринимать меры», — сказал Дуда.
Президент Польши также подчеркнул, что украинские моряки и их суда должны быть освобождены. «Нет сомнений, что Россия агрессор, которая в очередной раз нарушает соглашения о судовождении в этом районе. Это неприемлемо, соглашения и договоры надо выполнять», — подчеркнул Дуда.
Президент Болгарии Румен Радев тему возможных санкций не комментировал, однако призвал к максимальной сдержанности и возобновлению диалога.
Напомним, что в воскресенье, 25 ноября, три корабля Военно-морских сил Украины были обстреляны и задержаны российской стороной в Керченском проливе. В связи с этим в 10 областях Украины было введено военное положение сроком на 1 месяц.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016