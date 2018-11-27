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ГПУ закупила иномарок на 13 миллионов в обход запрета Кабмина

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ГПУ закупила иномарок на 13 миллионов в обход запрета Кабмина

Генеральная прокуратура приобрела для себя 19 легковых автомобилей во время действия запрета Кабинета министров. Об этом говорится в расследовании программы «Наши Гроши с Денисом Бигусом».

С октября 2016 года по апрель 2018 ГПУ потратила на эти машины около 13 миллионов гривен.

Журналисты отмечают, что в это время действовал запрет на такие закупки.

«Правительственное Постановление № 710 от 11 октября 2016 года „Об эффективном использовании государственных средств“ позволяло покупать новые легковые автомобили только для Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Это ограничение на приобретение машин сняли только 4 апреля 2018 года», — говорится в расследовании.

Начальник Департамента информационного, документального и материально-технического обеспечения ГПУ Константин Моргун не смог объяснить, каким образом ведомство обошло запрет Кабмина.

Однако пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрея Лысенко предоставил журналистам фрагмент ответа на аналогичный вопрос со стороны Государственной аудиторской службы.

В этом документе говорится, что, согласно Закону «О прокуратуре», государство взяло на себя обязательства обеспечивать финансирование и надлежащие условия функционирования прокуратуры в порядке, утвержденном Генеральным прокурором.

Из-за этого в ГПУ считают, что постановление Кабмина не соответствует закону и поэтому не накладывает на них ограничений.

При этом Генпрокуратура ссылается также на письмо Министерства финансов от 15 ноября 2016 года.

Журналисты утверждают, что речь идет об обычном письме-ответе на просьбу разъяснить, распространяется ли на Генпрокуратуру ограничение на закупку автомобилей.

«В письме отмечается, что ГПУ в своих закупках должна учитывать Закон „О прокуратуре“ и Закон „О публичных закупках“. Однако нигде в письме не утверждается, что при этом Генпрокуратура не должна учитывать правительственное Постановление», — говорится в материале.

Его авторы добавляют, что сейчас у ГПУ меньше всего полномочий в истории: в конце 2017 года прокуратура потеряла функцию следствия. Несмотря на это, сегодня у ГПУ самый большой автопарк в истории: 103 автомобиля.

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«В первые два года после Революции Достоинства Генпрокуратура вообще не покупала новых машин. Закупки начались лишь в конце 2016 года — после того, как ГПУ возглавил Юрий Луценко и назначил „завхозом“ Генпрокуратуры... Константина Моргуна», — отмечают журналисты.

С тех пор Генпрокуратура закупила 40 легковых автомобилей и 3 микроавтобуса. В частности, речь идет о 33 автомобилях Toyota Corolla, 3 Toyota Camry, 2 Toyota Land Cruiser и 2 Mitsubishi Outlander.

Однако Моргун это возразил, заявив, что с 2011 года ведомство не закупало автомобилей.

госзакупки, ГПУ
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