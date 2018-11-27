ГПУ закупила иномарок на 13 миллионов в обход запрета Кабмина

Генеральная прокуратура приобрела для себя 19 легковых автомобилей во время действия запрета Кабинета министров. Об этом говорится в расследовании программы «Наши Гроши с Денисом Бигусом».
С октября 2016 года по апрель 2018 ГПУ потратила на эти машины около 13 миллионов гривен.
Журналисты отмечают, что в это время действовал запрет на такие закупки.
«Правительственное Постановление № 710 от 11 октября 2016 года „Об эффективном использовании государственных средств“ позволяло покупать новые легковые автомобили только для Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Это ограничение на приобретение машин сняли только 4 апреля 2018 года», — говорится в расследовании.
Начальник Департамента информационного, документального и материально-технического обеспечения ГПУ Константин Моргун не смог объяснить, каким образом ведомство обошло запрет Кабмина.
Однако пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрея Лысенко предоставил журналистам фрагмент ответа на аналогичный вопрос со стороны Государственной аудиторской службы.
В этом документе говорится, что, согласно Закону «О прокуратуре», государство взяло на себя обязательства обеспечивать финансирование и надлежащие условия функционирования прокуратуры в порядке, утвержденном Генеральным прокурором.
Из-за этого в ГПУ считают, что постановление Кабмина не соответствует закону и поэтому не накладывает на них ограничений.
При этом Генпрокуратура ссылается также на письмо Министерства финансов от 15 ноября 2016 года.
Журналисты утверждают, что речь идет об обычном письме-ответе на просьбу разъяснить, распространяется ли на Генпрокуратуру ограничение на закупку автомобилей.
«В письме отмечается, что ГПУ в своих закупках должна учитывать Закон „О прокуратуре“ и Закон „О публичных закупках“. Однако нигде в письме не утверждается, что при этом Генпрокуратура не должна учитывать правительственное Постановление», — говорится в материале.
Его авторы добавляют, что сейчас у ГПУ меньше всего полномочий в истории: в конце 2017 года прокуратура потеряла функцию следствия. Несмотря на это, сегодня у ГПУ самый большой автопарк в истории: 103 автомобиля.
«В первые два года после Революции Достоинства Генпрокуратура вообще не покупала новых машин. Закупки начались лишь в конце 2016 года — после того, как ГПУ возглавил Юрий Луценко и назначил „завхозом“ Генпрокуратуры... Константина Моргуна», — отмечают журналисты.
С тех пор Генпрокуратура закупила 40 легковых автомобилей и 3 микроавтобуса. В частности, речь идет о 33 автомобилях Toyota Corolla, 3 Toyota Camry, 2 Toyota Land Cruiser и 2 Mitsubishi Outlander.
Однако Моргун это возразил, заявив, что с 2011 года ведомство не закупало автомобилей.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016