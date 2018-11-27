Россияне перестают верить «телевизору»

Социологи российского ФОМа обнародовали итоги опроса о СМИ и журналистах. В рамках своего исследования они изучали уровень доверия россиян к медиа, а также источники получения информации респондентами.
Согласно итогам опроса, если 31 января 2016 года государственным российским СМИ доверяли 65% опрошенных, то при опросе 18 ноября 2018 года такое мнение выразили 47% опрошенных. В то же время доверие к негосударственным СМИ за тот же период выросло почти в два раза: с 13 до 25%.
Социологи также фиксируют постепенное падение доли россиян, черпающих информацию из телевидения: с 92% в 2011 году до 71% 18 ноября 2018 года. За это же время с 20 до 43% выросло число опрошенных, узнающих новости из интернета, и с 7 до 19% — из социальных сетей. На разговоры с родственниками и друзьями приходится 15%, на печатную прессу — 14% и на радио — 13%.
Общественно важные проблемы и темы, информацию о которых допустимо умалчивать в государственных интересах, существуют; так считают 60% респондентов. Противоположного мнения придерживаются 21%. В январе 2016 года эта пропорция составляла 74 к 14%.
Большинство россиян (56%) согласны с тем, что существуют общественно важные проблемы и темы, при освещении которых допустимо искажение информации в государственных интересах. Обратного мнения придерживаются 25%.
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