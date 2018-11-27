Медведев заявил, что Порошенко даже не выйдет во второй тур

Президент Украины Петр Порошенко не сможет переизбраться на этот пост, считает премьер-министр России Дмитрий Медведев, слова которого приводит ТАСС.
«Очевидно, что сегодня действующий президент Порошенко не имеет шансов при нынешнем раскладе победить на выборах и даже, может быть, шансов выйти во второй тур», — заявил Медведев журналистам.
По его словам, для того чтобы добиться некоторых преференций в борьбе за этот пост, и была «предпринята провокация с нарушением границ территориального моря России в Керченском проливе».
Напомним, что в минувшие выходные российская сторона открыла огонь по трем украинским кораблям в Керченском проливе. Трое украинских военнослужащих были ранены, они госпитализированы. Украинские суда были захвачены и направлены в порт Керчи.
В Киеве произошедшее расценили как проявление агрессии со стороны России. В 10 областях на 30 дней введено военное положение. В Москве произошедшее назвали «провокацией Киева».
Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года. Данные последних социологических опросов свидетельствуют, что действующий президент Украины Петр Порошенко уступает по популярности двум другим кандидатам на этот пост — Юлии Тимошенко и Владимиру Зеленскому.
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