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Медведев заявил, что Порошенко даже не выйдет во второй тур

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Медведев заявил, что Порошенко даже не выйдет во второй тур

Президент Украины Петр Порошенко не сможет переизбраться на этот пост, считает премьер-министр России Дмитрий Медведев, слова которого приводит ТАСС.

«Очевидно, что сегодня действующий президент Порошенко не имеет шансов при нынешнем раскладе победить на выборах и даже, может быть, шансов выйти во второй тур», — заявил Медведев журналистам.

По его словам, для того чтобы добиться некоторых преференций в борьбе за этот пост, и была «предпринята провокация с нарушением границ территориального моря России в Керченском проливе».

Напомним, что в минувшие выходные российская сторона открыла огонь по трем украинским кораблям в Керченском проливе. Трое украинских военнослужащих были ранены, они госпитализированы. Украинские суда были захвачены и направлены в порт Керчи.

В Киеве произошедшее расценили как проявление агрессии со стороны России. В 10 областях на 30 дней введено военное положение. В Москве произошедшее назвали «провокацией Киева».

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Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года. Данные последних социологических опросов свидетельствуют, что действующий президент Украины Петр Порошенко уступает по популярности двум другим кандидатам на этот пост — Юлии Тимошенко и Владимиру Зеленскому.

Петр Порошенко, Дмитрий Медведев, Керченский пролив
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