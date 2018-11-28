Военное положение не помешает Украине получить 1 млрд евро от Евросоюза

Введение военного положения не должно повлиять на выделение Украине мкрофинансовой помощи от Евросоюза. Об этом Українським Новинам сообщили в Представительстве ЕС.

«Основываясь на ту информацию о военном положении, которой мы владеем, его введение не должно повлиять на выделение микрофинансовой помощи», — сообщили в пресс-службе.

В Представительстве ЕС отметили, что внимательно следят за развитием ситуации.

Напомним, 16 ноября Президент Петр Порошенко подписал закон о ратификации меморандума о взаимопонимании между Украиной и Европейским Союзом и кредитного соглашения о макрофинансовой помощи до 1 миллиарда евро.