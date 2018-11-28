Во Львове ночью подожгли два отделения «Альфа-банка»

Два отделения "Альфа-банка" во Львове подожгли неизвестные в ночь на среду.
Как сообщает Департамент гражданской защиты Львовской областной государственной администрации, в 03:05 и 03:36 осуществлен поджог отделений «Альфа-Банка» по адресам: улица Политехническая, 1 и улица Чорновола, 45. Пожары ликвидированы соответственно в 03:27 и 03:53. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
В отделении на ул.Политехнической огонь уничтожил окно, кондиционер и две видеокамеры. В отделении на просп. Черновола сгорело окно, также повреждены стены и потолок на площади 5 кв.м.
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