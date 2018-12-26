Порошенко заявил о завершении военного положения

Президент Петр Порошенко заявил о завершении действия военного положения в 10 областях Украины. Об этом он сказал на заседании СНБО 26 декабря.
«Сейчас в 14 часов прекращается военное положение. Это мое принципиальное решение», — сказал глава государства.
Отметим, что и без заявления президента, согласно указу от 26 ноября, действие этого режима истекло 26 декабря в 14:00.
Военное положение было введено после захвата украинских военных кораблей российскими пограничниками в районе Керченского пролива. Режим действовал в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой и Запорожской областях, а также во внутренних водах Азовского моря и Керченского пролива.
Закон о правовом режиме военного положения позволял властям вводить трудовую повинность, изымать имущество, вводить комендантский час, устанавливать особый режим въезда и выезда, среди прочего запрещать деятельность политических партий. Однако, ничего из этого сделано не было. На жизни большинства жителей страны военное положение никак не отразилось.
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