Порошенко подписал закон о военном положении

Президент Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа «О введении военного положения в Украине».

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Facebook.

Напомним, что ранее сегодня закон подписал спикер парламента Андрей Парубий.

Теперь закон должен быть обнародован в официальной прессе украинской власти — газете «Голос Украины» и только после этого он вступит в силу.

На сайте президента Украины, тем временем, опубликовали текст подписанного Порошенко указа о введении военного положения.