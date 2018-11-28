У Кличко цинично подделали документы ради застройщиков

Чиновники Киевсовета подделали документы, чтобы протащить скандальные застройки в обход нового закона.

12 октября стал кошмарной датой для застройщиков. Именно в этот день вступил в действие закон «О стратегической экологической оценке» (СЭО). Среди прочего он существенно изменил правила общественных обсуждений и состав градостроительной документации, в результате стало сложнее протягивать незаконные детальные планы территории (ДПТ).

В Киеве эта неприятность отразилась на двух ДПТ - в Оболонском и Дарницком районах. Здесь в нарушение Генплана предполагалось построить около 470 тыс. кв м жилья. Прибыль от реализации должна составить $50-100 млн.

Учитывая такие суммы, а также то, что среди заинтересованных застройщиков были Владимир Зубик и Гарик Корогодский - нетрудно было спрогнозировать, что чиновники Кличко лягут костьми, но помогут «лучшим людям города».

И действительно помогли. Правда, неожиданным стало то, что для этой благородной цели они массово фальсифицировали целый пакет официальных документов.

Как было все на самом деле

11 октября состоялось заседание архитектурно-градостроительного совета при Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА, на котором и рассматривали эти проекты ДПТ. Напомним, что следующий день - 12-го - это уже «Время Х». На заседании оказалось, что оба проекта имеют достаточно нарушений и кроме экологического закона.

Градостроительный Совет голосует за них, однако с условием: разработчики должны внести изменения. Через несколько дней новые ДПТ снова прибывают в КГГА и их регистрируют на сессию. Скорее всего, сопроводительные письма имели номера 009-213р и 009-214р. Однако 12 октября - уже за плечами, и чтобы удовлетворить застройщиков то надо было выкручиваться.

Как меняли реальность

Если поверить документам, выложенным на сайте КГГА, то новая хронология выглядит так. 11 октября Департамент градостроительства и архитектуры по результатам заседания Градостроительного Совета направляет разработчику ДПТ требование переделать проекты.

В тот же день (!) тот успевает переработать ДПТ и отправить их новую редакцию - в бумажном и электронном виде.

11 октября руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный вместе с сопроводительными письмами №№ 009-210 / 1г и 009-211/1г направляет проекты решений об утверждении ДПТ в Киевсовет.

Того же 11 октября (этот день кажется вечным) в Киевсовете поправленные ДПТ получают и регистрируют проекты решений сессии. Подписывает секретарь Киевсовета Владимир Прокопов.

Если внимательно НЕ присматриваться, то все кажется хоть и смешным (ввиду тектонических движения документов-подписей за один день), однако законным.

Тщательный взгляд, к сожалению, уничтожает эту красивую картинку.

Во-первых. Несовпадение в датах

Согласно нынешним документам, Департамент так спешил подготовить проекты решений на сессию, что случайно вернулся назад во времени. Если верить сканам, начальник юридического управления КГГА Леся Верес получила проекты, ссылающиеся на письма от 11.10.2018, еще за день до этого. И согласовала их с замечаниями 10.10.2018.

Здесь можно поверить в магию, а можно найти и более приземленное объяснение. Ведь, если прочитать замечания начальника юридического управления КГГА, становится понятным, что они написаны не 10 октября, а начиная с 12 октября, когда закон «О стратегической экологической оценке» уже вступил в действие. А если присмотреться к сканам документов, можно увидеть, что в дате подчищали цифру 2, а на ее месте потом нарисовали «0».

Поэтому есть все основания утверждать, что Леся Верес подписала проект именно 12 октября, а уже потом возле ее подписи изменили дату.

Во-вторых, странная нумерация

Напомним, что сопроводительные письма от КГГА в Киевсовет сейчас имеют №№ 009-210/1г и 009-211/1г. Это очень странная нумерация.

12 октября в Киевсовет зашли другие проекты решений с сопроводительными письмами за подписью Дмитрия Загуменного с номерами 009-210р и 009-211р.

Как не трудно убедиться, просмотрев таблицу проектов решений на сайте Киевсовета, именно так и выглядит нумерация сопроводительных писем с КГГА - никаких знаков дробей и дополнительных цифр.

Так откуда 11 октября появились письма №№ 009-210/1г и 009-211/1г? Путешествия во времени, или банальный служебный подлог?

В-третьих. Закон как дышло

Закон вступил в силу с 12 октября, ДПТ на этот момент еще не проголосованы. Поэтому все последующие сессии Киевсовета не могут их брать в повестку дня, ведь в них в них не выполнены требования нового закона.

По этой причине проекты решения должны были «зарубить» в Управлении правового обеспечения деятельности Киевсовета уже 5 ноября, когда готовили соответствующие выводы. Но здесь свою роль выполнил тогдашний глава этого управления Владимир Слончак. Из его выводов наконец становится понятным, зачем было «путешествовать во времени». Процитируем: «учитывая, что разработка ДПТ и внесение его на утверждение Киевсовета состоялись до введения в действие закона ...».

Очень талантливая юридическое чушь от заслуженного юриста Украины и кандидата юридических наук - по такой логике можно после изменения Конституции принимать законы, которые ей противоречат, если законопроект был зарегистрирован заранее.

По странному стечению обстоятельств, именно в день подписания Слончаком абсурдных выводов, что экологические требования можно не выполнять, Виталий Кличко подает в Киевсовет проект решения о назначении Слончака заместителем городского головы и, среди прочего, заместитель должен вновь координировать деятельность именно управления экологии и природных ресурсов.

Итак, подведем итог действиям каждого чиновника на всех этапах:

1) Назначенный на место Владимира Бондаренко, уволившегося после обнародования информации о подделке диплома о высшем образовании, новый руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный всего через неделю после назначения на должность(!) идет на служебный подлог - изготавливает новые сопроводительные письма задним числом.

2) В секретариате Киевсовета подчищают дату согласований с замечаниями к проектам решений и регистрируют проекты задним числом.

3) Секретарь Киевсовета Владимир Прокопов задним числом подписывает доверенность на рассмотрение проектов решений.

4) Нынешний заместитель председателя КГГА, а на тот момент глава Управления правового обеспечения деятельности Киевсовета Владимир Слончак, дает заключения о законности представленных проектов решений, хотя те противоречат требованиям закона «О стратегической экологической оценке» и новой редакции закона «О регулировании градостроительной деятельности».

И, наконец, ради чего все это делается: какая сумма прибыли и кто выгодоприобретатели от этой аферы КГГА?

Как уже было отмечено в начале, в двух ДПТ с нарушением Генплана предполагается построить около 470 тыс. кв м жилья. Прибыль от реализации должен составить не менее $ 50-100 млн.

В ДПТ на Оболони более всех могут заработать Гарик Корогодский с Александром Меламудом, желающие построить на месте своего спорткомплекса «Аквариум» жилой комплекс с общей площадью квартир 50 тыс. кв м. Также узаконивается скандальное строительство ООО «Еликон ЛТД» над станцией метро Героев Днепра. Как не трудно догадаться, это не исчерпывающий перечень и все намерения противоречат положениям действующего Генплана Киева.

В Дарницком районе основная цель ДПТ - легализовать незаконное и скандальное строительство ЖК «Лебединый» на Ревуцкого, 40, площадь квартир более 92 тыс. кв м (совместный проект «Интергалбуд», связанный с нардепом Владимир Зубиком, и «Perfect Group» , которую связывают с Дмитрием Исаенко).

Чем закончится очередная афера городской власти, приправленная очевидным служебным подлогом со стороны далеко не последних подчиненных Виталия Кличко, станет ясно уже в ближайшие дни.

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