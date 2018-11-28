Компания Коломойского и Хомутынника намерена участвовать в приватизации «Центрэнерго»

Одна из крупнейших частных газодобывающих компаний ЧАО «Укрнафтобуриння» намерена участвовать в аукционе по продаже 78,289% акций энергогенерирующей компании ПАО «Центрэнерго». Соответствующая информация обнародована в бюллетене «Ведомости НКЦБФР» от 26 ноября, сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, 29 октября Фонд госимущества (ФГИ) Украины объявил о проведении конкурса по продаже 78,289% акций ПАО «Центрэнерго» через 45 дней. Продажа акций назначена на 11:00 13 декабря 2018 года. Утвержденная Кабмином стартовая цена продажи акций составляет 5 млрд 984,992 млн грн. Согласно распоряжению правительства от 21 ноября 2018 года, процесс приватизации компании должен завершиться до 31 марта 2019 года.

ПАО «Центрэнерго» по итогам 2017 года увеличило чистую прибыль в 4,9 раза (на 1 млрд 504,196 млн грн) по сравнению с 2016 годом — до 1 млрд 891,063 млн грн. В четвертом квартале 2017 года компания понесла существенные прочие операционные расходы, в связи с чем прибыль по итогам года сократилась на 203,271 млн грн.

«Центрэнерго» эксплуатирует 23 блока (18 — пылеугольные и пять — газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт.

Как ранее сообщалось, участие в приватизации компании планируют принять: крупнейший белорусский нефтетрейдер «Интерсервис», ООО «Форбс энд Манхеттен Украина» (Киев, руководителем является член консультационного совета канадского банка Forbes&Manhattan Михаил Спектор), ООО «Укрдонинвест» (Киев), бенефициаром которого является бизнесмен Виталий Кропачев, одна из крупнейших энергокомпаний в Грузии Georgian International Energy Corporation (Тбилиси), а также ООО «Баланс групп» (Киев), конечным бенефициарным собственником которого является экс-нардеп Дмитрий Крючков.

«Укрнафтобуриння» — одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине. С 2010 года разрабатывает Сахалинское нефтегазоконденсатное месторождение (Краснокутский р-н Харьковской обл.). Эксплуатирует 25 газоконденсатных и нефтегазовых скважин. В рамках договоров о совместной деятельности дополнительно эксплуатирует 10 газоконденсатных скважин.

Согласно информации в системе раскрытия НКЦБФР, крупнейшими акционерами «Укрнафтобуриння» являются Deripon Comercial Ltd. (Кипр) — 44,989%, зарегистрированные по одному адресу в Лондоне «Арес Системс Лтд» (Великобритания) и «Ариана Бизнес Лимитед» — 22,4996%, а также JKX Ukraine B.V. — 10%. Народный депутат Виталий Хомутынник в августе 2016 года сообщил изданию «Новое время», что на паритетных началах с Игорем Коломойским владеет компанией Deripon Commercial Ltd.