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Путин прокомментировал инцидент в Керченском проливе

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Путин прокомментировал инцидент в Керченском проливе

События в Черном море были провокацией, которая была выгодна президенту Украины Петру Порошенко, уверен президент РФ Владимир Путин. Об этом российский лидер заявил на форуме «Россия зовет», передают местные СМИ.

Действия Украины Путин назвал «нечистоплотной игрой в интересах подавления политических оппонентов». Российский президент обосновал свое мнение тем, что действующему президенту Украины якобы «нужно что-то делать, чтобы создать препятствия для конкурентов из оппозиции». Путин высказал удивление тем фактом, что военное положение в стране было введено после «обычного пограничного инцидента». «Точно провокация», - подчеркнул он.

Российский президент также напомнил, что в сентябре похожий караван военных кораблей Украины прошел по Керченскому проливу, но тогда украинские власти якобы выполнили все требования России, и им был предоставлен лоцман.

Подтверждением версии о провокации Путин считает и тот факт, что среди экипажа были сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), «которые и руководили этой операцией».

Глава российского государства также заявил, что киевские власти «с успехом продают антироссийские настроения», потому что продавать им больше нечего. «И все сходит им с рук. Если они попросят младенцев на завтрак, им и младенцев, кажется, подадут», - сказал президент РФ.

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Напомним, что вечером 25 ноября два украинских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» попали под огонь российских пограничников. В итоге все три корабля были захвачены и направлены Керчь, а 24 члена команды отправились в Симферополь, где им начали предъявлять обвинение по статье Уголовного кодекса России.

В Украине в ответ объявили военное положение в нескольких областях сроком на один месяц.

Владимир Путин, Керченский пролив
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