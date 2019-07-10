Войти
Климкин назвал три условия противодействия России
дружба народов
Климкин назвал три условия противодействия России
Путин дал интервью Оливеру Стоуну об Украине
резонанс
Путин дал интервью Оливеру Стоуну об Украине

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Путин скоро освободит украинских моряков, но в обмен на уступки, – Климкин

1 9522
Путин скоро освободит украинских моряков, но в обмен на уступки, – Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что 24 украинских моряка, которые незаконно удерживаются в РФ, будут освобождены в ближайшее время, но в обмен на это Владимир Путин попытается получить как можно больше политических преференций.

Об этом Климкин заявил в эфире телеканала ATR.

«Я уверен, что их (военнопленных моряков — ред.) освободят, причем в ближайшее время. Но для Путина важно решить этот вопрос — это мое личное мнение — в контексте саммита G7, в контексте того, что будут встречи относительно Донбасса, возможно в „нормандском формате“. Он попробует это использовать именно в этом контексте. Также, конечно, для него очень важно, чтобы в Европе солидарность по поводу санкций уменьшалась. Он будет бить на конец года... Путину абсолютно параллельно, кто тут сидит (российские заключенные в Украине — ред.). Его это не интересует. Его интересует получение лучшего положения для поднятия ставок. Я неоднократно говорил, что он использует парней (военнопленных моряков — ред.) как разменную монету... Его конечная цель — санкции и признание России как страны, которая попадает в „нормальность“. А второе — это свобода действий и возможность действовать в Украине на раскол и федерализацию», — отметил министр.

Читайте также: Население ЕС достигло 513 млн: рост только за счет мигрантов

Напомним, 25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна немедленно освободить арестованных и вернуть Украине задержанные корабли.

Владимир Путин, Керченский пролив, Павел Климкин
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (1)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий
Вася Незнаю
Вася Незнаю 42 минуты назад

Поймайте хоть одного военного РФ, и поменяйте на моряков

-4

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 10 июля 2019
Вторник, 9 июля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Униженный майдан Порошенко

Дважды в одну реку. Любимое занятие для людей недалеких и крайне неадекватно оценивающих своё новое жизненное место. Таким всегда кажется, что у прочих сильно короткая память, они предсказуемо тупы и что все можно повторить. Порошенко откровенно продолжает, простите, ссать обществу в глаза. Примитивно так, но настырно. Даже не извиняясь за очевидную ложь, фальш, собственное наследие и чистейшие «разводки».
Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Как Украине догнать Польшу

Экспорт добавляет в ВВП, а импорт отнимает, потому что является экспортом других стран и участвует в развитии экономик откуда он идет. Особенность импорта еще в том, что если граждане или бизнес или государство тратят деньги на импорт, то прироста тоже нет. В общем исходя из этого, рецепт одновременно и простой, и сложный. Чтобы обеспечить рост ВВП, то нужно увеличивать все показатели, кроме импорта. Хотя я не говорю, что импорт нужно убрать полностью. Просто нужно, чтобы экспорт рос быстрее чем импорт.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Укротить технологии: как жить проще

Я не технофоб, но я верю в жизненную осознанность… а технологии постепенно захатывают наше внимание и нашу жизнь. Как использовать технологии только для нужных дел, а затем откладывать в сторону, чтобы больше выходить на улицу, больше двигаться, больше общаться друг с другом в реальной жизни? Справляться с хаосом в том, что мы сознательно используем, не всегда легко. Я предлагаю простоту. И метод, который я предлагаю, – ограничения.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016