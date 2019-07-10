Путин скоро освободит украинских моряков, но в обмен на уступки, – Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что 24 украинских моряка, которые незаконно удерживаются в РФ, будут освобождены в ближайшее время, но в обмен на это Владимир Путин попытается получить как можно больше политических преференций.
Об этом Климкин заявил в эфире телеканала ATR.
«Я уверен, что их (военнопленных моряков — ред.) освободят, причем в ближайшее время. Но для Путина важно решить этот вопрос — это мое личное мнение — в контексте саммита G7, в контексте того, что будут встречи относительно Донбасса, возможно в „нормандском формате“. Он попробует это использовать именно в этом контексте. Также, конечно, для него очень важно, чтобы в Европе солидарность по поводу санкций уменьшалась. Он будет бить на конец года... Путину абсолютно параллельно, кто тут сидит (российские заключенные в Украине — ред.). Его это не интересует. Его интересует получение лучшего положения для поднятия ставок. Я неоднократно говорил, что он использует парней (военнопленных моряков — ред.) как разменную монету... Его конечная цель — санкции и признание России как страны, которая попадает в „нормальность“. А второе — это свобода действий и возможность действовать в Украине на раскол и федерализацию», — отметил министр.
Напомним, 25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна немедленно освободить арестованных и вернуть Украине задержанные корабли.
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