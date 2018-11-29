Трамп отменил встречу с Путиным в Аргентине

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным в Буэнос-Айресе, сообщил глава США в своем Twitter. Свое решение он объяснил тем, что захваченные Россией в Черном море моряки и корабли до сих пор не возвращены Украине.
При этом Трамп выразил надежду на плодотворную встречу с Путиным после того, как нынешняя ситуация будет урегулирована.
Заявление Трампа появилось через короткое время после его предыдущего выступления перед журналистами, в ходе которого он заявил, что думал об отмене встрече с Путиным, но в итоге решил встретиться с российским президентом на полях G-20 в Буэнос-Айресе. При этом глава США допустил, что в самолете изучит полный доклад об инциденте в Черном море, после чего примет окончательное решение, сообщало агентство Bloomberg.
В своем Twitter Трамп не уточнил, читал ли он в итоге доклад перед решением не встречаться с российским президентом.
Днем 29 ноября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что в Вашингтоне подтвердили встречу двух лидеров в Аргентине. По его словам, они намеревались обсудить двусторонние отношения, темы стратегической безопасности и разоружения и региональных конфликтов.
26 ноября, через день после инцидента с участием российских и украинских военных кораблей в Керченском проливе, Трамп заявил, что это ему «не нравится». Он добавил, что призвал европейских лидеров принять участие в обсуждении ситуации.
Инцидент в Черном море произошел вечером 25 ноября. Пограничные катера ФСБ не пропустили украинские корабли, обстреляли их, захватили и перевели в Керчь.
В настоящее время украинские экипажи арестованы на два месяца, корабли ВМС Украины (два катера и буксир) находятся в порту Керчи.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016