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Трамп отменил встречу с Путиным в Аргентине
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Трамп отменил встречу с Путиным в Аргентине
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Трамп отменил встречу с Путиным в Аргентине

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Трамп отменил встречу с Путиным в Аргентине

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным в Буэнос-Айресе, сообщил глава США в своем Twitter. Свое решение он объяснил тем, что захваченные Россией в Черном море моряки и корабли до сих пор не возвращены Украине.

При этом Трамп выразил надежду на плодотворную встречу с Путиным после того, как нынешняя ситуация будет урегулирована.

Заявление Трампа появилось через короткое время после его предыдущего выступления перед журналистами, в ходе которого он заявил, что думал об отмене встрече с Путиным, но в итоге решил встретиться с российским президентом на полях G-20 в Буэнос-Айресе. При этом глава США допустил, что в самолете изучит полный доклад об инциденте в Черном море, после чего примет окончательное решение, сообщало агентство Bloomberg.

В своем Twitter Трамп не уточнил, читал ли он в итоге доклад перед решением не встречаться с российским президентом.

Днем 29 ноября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что в Вашингтоне подтвердили встречу двух лидеров в Аргентине. По его словам, они намеревались обсудить двусторонние отношения, темы стратегической безопасности и разоружения и региональных конфликтов.

26 ноября, через день после инцидента с участием российских и украинских военных кораблей в Керченском проливе, Трамп заявил, что это ему «не нравится». Он добавил, что призвал европейских лидеров принять участие в обсуждении ситуации.

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Инцидент в Черном море произошел вечером 25 ноября. Пограничные катера ФСБ не пропустили украинские корабли, обстреляли их, захватили и перевели в Керчь.

В настоящее время украинские экипажи арестованы на два месяца, корабли ВМС Украины (два катера и буксир) находятся в порту Керчи.

Владимир Путин, Дональд Трамп
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