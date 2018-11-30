У Филарета пообещали не менять дату Рождества после томоса

После получения Украиной томоса изменения церковного календаря с юлианского на григорианский и переноса традиционных религиозных праздников не будет. Об этом сказал руководитель информационного отдела УПЦ КП, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря), передает «Укринформ».
«Вопрос календаря никоим образом не рассматривается в контексте томоса. Никаких изменений календаря не будет. Это вопрос, который требует отдельного решения, и это решение будет принимать сама церковь», — отметил он.
Евстратий предположил, что в будущем можно перейти на использование григорианского календаря, если в этом будет необходимость (как это, например, произошло в Румынии и Болгарии). Сейчас же вопрос не ко времени, поскольку на этот счет нет единого мнения.
«Есть сторонники нового календаря, и есть противники. И поэтому мы не можем допустить, чтобы церковь поделилась еще и в вопросе календаря», — подчеркнул он.
Евстратий утверждает, что фейки о переносе православных праздников, в частности Рождества, были специально запущены с российской стороны, их цель — посеять недоверие и вражду.
Сейчас православные церкви в Украине пользуется традиционным юлианским календарем и празднуют Рождество 7 января, в то время как западные христиане придерживаются григорианского, и у них этот праздник приходится на 25 декабря.
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