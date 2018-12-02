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Саакашвили заявил о готовности вернуться в Грузию

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Саакашвили заявил о готовности вернуться в Грузию

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о готовности вернуться в страну. Об этом он сказал в воскресенье, обращаясь к участникам проходящего в Тбилиси митинга сторонников бывшей правящей партии «Единое национальное движение» (ЕНД). Находящийся в Нидерландах Саакашвили в видеообращении к участникам митинга заявил, что «не признает итоги президентских выборов». Он также сообщил, что «поддерживает требования о проведении досрочных выборов в парламент». «Как только я понадоблюсь, как только вы меня позовете, я вернусь в Грузию и вместе с вами буду бороться за достижение наших целей», — заявил он.

Саакашвили был президентом с января 2004 года по ноябрь 2007 года и с января 2008 года до середины ноября 2013 года. В ноябре 2013 года он покинул страну за несколько дней до истечения срока президентских полномочий, потом проживал в США и в Украине. В 2014 году в Грузии против Саакашвили поэтапно были выдвинуты обвинения в организации расправы над участниками митинга 7 ноября 2007 года, в противоправном вторжении в здание телеканала Imedi, незаконном присвоении имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили, в организации нападения на депутата парламента Валерия Гелашвили в 2005 году, препятствовании расследованию убийства банкира Сандро Гиргвлиани (2006 год) и растрате госсредств в 2009-2012 годах.

В мае 2015 года Саакашвили получил гражданство Украины, в декабре 2015 года он был лишен гражданства Грузии. 26 июля 2017 года Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины. 12 февраля 2018 года власти Украины выслали Саакашвили в Польшу, затем он приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности с правом на проживание и работу в Евросоюзе.

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Городской суд Тбилиси 5 января 2018 года заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы, рассмотрев дело об убийстве в 2006 году сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани. Саакашвили был признан виновным по статье «Злоупотреблении служебными полномочиями». По данным следствия, в 2008 году Саакашвили, злоупотребив служебными полномочиями, обещал тогдашнему руководителю Департамента конституционной безопасности МВД помиловать четверых офицеров, осужденных за убийство Гиргвлиани. Затем в обход комиссии по помилованию Саакашвили помиловал 4 офицеров МВД.

28 июня горсуд Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к шести годам лишения свободы по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили. В последние два года представители МВД Грузии заявляли, что Саакашвили будет задержан, как только пересечет госграницу страны.

Грузия, Михаил Саакашвили
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