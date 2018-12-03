По Крымскому мосту уже проехало более 3,3 миллиона машин

Более 3,3 миллиона автомобилистов проехали по мосту через Керченский пролив с момента его открытия, сообщает российский инфоцентр «Крымский мост».
«В ноябре по Крымскому мосту проехали 243 385 транспортных средств в обе стороны, почти четверть из них — грузовые автомобили. В общей сложности с момента открытия движения новой трассой через Керченский пролив воспользовались более 3,3 млн автомобилистов», — говорится в сообщении.
В инфоцентре отметили, что среднесуточная интенсивность движения в ноябре составила около 8,1 тысячи транспортных средств. Общий трафик по направлениям — на Тамань или в Крым — распределяется практически равномерно. В грузовом движении преобладает крымское направление.
«За месяц по мосту проехало более 58 тысяч грузовиков (в Крым — более 30,5 тысяч грузовых транспортных средств). Это почти 24% от общего потока. Среднесуточная интенсивность грузового движения — более 1,9 тысяч автомобилей, что выше, чем в предыдущий месяц, на 12%», — сказано в сообщении.
Протяженность построенного российской властью моста в Крым из Краснодарского края оставляет 19 километров. Он был открыт 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.
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