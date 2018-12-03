Порошенко внес в Раду закон о местных выборах в условиях военного положения

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект об изменениях в закон «Об утверждении указа президента «О введении военного положения на Украине», утверждение которого парламентом позволит провести выборы в тех областях, где введено военное положение. Об этом сообщила в понедельник постоянный представитель президента в Раде Ирина Луценко на заседании согласительного совета парламента.

«Президент внес в Раду законопроект, который позволит провести выборы в объединенных территориальных общинах в тех областях, где введен особый правовой режим», — сказала Луценко.

В свою очередь спикер Рады Андрей Парубий на согласительном совете сообщил, что в почти 40 созданных объединенных территориальных общинах выборы под угрозой из-за введения военного положения, так как, согласно закону об особом правовом режиме, в таком случае запрещается проводить любые выборы, в том числе местные и в объединенных территориальных общинах.

«Во время консультаций было согласовано, что президент Украины сегодня внесет соответствующий законопроект, регулирующий это юридическое обстоятельство», — сообщил Парубий, добавив, что рассчитывает на его принятие уже на текущей пленарное неделе.

Верховная рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа президента «О введении военного положения в Украине». Согласно указу, военное положение вводится сроком на 30 суток с 14:00 26 ноября в десяти областях Украины: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.