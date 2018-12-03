Порошенко внес закон о прекращении договора о дружбе с РФ

Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект закона о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

Законопроект №0206 в статусе неотложного глава государства внес 3 декабря.

При этом сам текст проекта закона, как и сопроводительных документов, на сайте пока не обнародован.