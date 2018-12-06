Порошенко предлагает не отменять местные выборы из-за военного положения

Изменения в закон «О правовом режиме военного положения», предложенные президентом Украины Петром Порошенко, предполагают отменить запрет на проведение местных выборов, назначенных на 23 декабря 2018 года, в условиях военного положения.
Согласно обнародованному на сайте Верховной Рады тексту законопроекта (№ 9357), предлагается дополнить статью 28 закона «О правовом режиме военного положения» пунктом следующего содержания: «Установить, что действие части первой статьи 19 настоящего закона о запрете проведения в условиях военного положения выборов в органы местного самоуправления не распространяется на проведение местных выборов, назначенных на воскресенье, 23 декабря 2018 года».
Закон должен вступить в силу со дня его опубликования и действовать до 31 декабря 2018 года.
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