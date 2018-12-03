В РФ заговорили о мировой войне: винят Украину

Введенное в Украине военное положение и приведение войск в состояние боевой готовности ставит мир на грань войны, и европейские парламентарии должны это понимать. Об этом заявил в понедельник журналистам председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Нижняя палата российского парламента 4 декабря на пленарном заседании намерена рассмотреть обращение к парламентам мира и международным парламентским организациям, в котором призовет «осудить провокацию Киева в Керченском проливе».

«Введенное военное положение, приведение войск в состояние боевой готовности ставит в целом не только Европу, но и мир на грань войны. Хотелось бы, чтобы наши коллеги из европейских парламентов понимали, о чем идет речь», — сказал Володин, комментируя предстоящее обсуждение документа. «Потому что та пропаганда, та информация, которую они сегодня получают, искажает действительность, — констатировал он. — Мы считаем, что наши коллеги должны знать правду о ситуации, об инциденте, случившемся в Керченском заливе».

Напомним, что 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины были атакованы российскими пограничниками во время следования из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие, трое военнослужащих ВМС Украины получили ранения. Корабли были захвачены и доставлены в Керчь, в РФ возбуждено уголовное дело. При этом российская сторона назвала случившееся провокацией.

Из-за инцидента в Украине в 10 областях введено военное положение сроком на 30 дней.