Швеция и Финляндия закрыли свои воздушные пути для самолета со спикером российской Госдумы

Швеция и Финляндия в пятницу закрыли свое воздушное пространство для самолета специального летного отряда «Россия» со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным и депутатами на борту, которые с 23 по 24 февраля находились с официальным визитом сначала на Кубе, а затем в Никарагуа, рассказали РИА Новости члены делегации.

Перед возвращением домой самолет вернулся в Гавану для дозаправки, а затем начал полет над Северной Атлантикой, после чего должен был миновать Стокгольм и Хельсинки, пройти Санкт-Петербург и оказаться в Москве. Однако в полете курс был изменен.

Два члена российской делегации рассказали РИА Новости, что действительно, «Швеция и Финляндия закрыли небо, поэтому полет был длиннее».

Также эту информацию в разговоре с агентством подтвердила думская пресс-служба.