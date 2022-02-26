Швеция и Финляндия закрыли свои воздушные пути для самолета со спикером российской Госдумы

Швеция и Финляндия в пятницу закрыли свое воздушное пространство для самолета специального летного отряда «Россия» со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным и депутатами на борту, которые с 23 по 24 февраля находились с официальным визитом сначала на Кубе, а затем в Никарагуа, рассказали РИА Новости члены делегации.
Перед возвращением домой самолет вернулся в Гавану для дозаправки, а затем начал полет над Северной Атлантикой, после чего должен был миновать Стокгольм и Хельсинки, пройти Санкт-Петербург и оказаться в Москве. Однако в полете курс был изменен.
Два члена российской делегации рассказали РИА Новости, что действительно, «Швеция и Финляндия закрыли небо, поэтому полет был длиннее».
Также эту информацию в разговоре с агентством подтвердила думская пресс-служба.
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