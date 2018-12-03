УЕФА запретил проводить матчи в регионах, где введено военное положение

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил проводить матчи в регионах, где введен военное положение. Соответствующее решение было принято сегодня, 3 декабря, на исполкоме Союза европейских футбольных ассоциаций. Об этом сообщает terrikon со ссылкой на официальный релиз УЕФА.

Также отмечается, что исполком УЕФА запретил проводить матчи в местах, куда можно добраться только через регион, где введено военное положение.

Напомним, что заключительный матч донецкого футбольного клуба «Шахтер» на групповом этапе Лиги чемпионов 12 декабря должен пройти на ОСК «Металлист» в Харькове. Запасной вариант в случае переноса поединка — «Львов Арена».