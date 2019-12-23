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На некоторые участки на выборах в ОТГ пришло только 30% избирателей

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На некоторые участки на выборах в ОТГ пришло только 30% избирателей

Явка на местные выборы в объединенных территориальных громадах (ОТГ) составила от 30% до 70%, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии Украины (ЦИК).

После обобщения предварительной информации, что поступила в ЦИК от территориальных избирательных комиссий, лидером по явке избирателей по состоянию на 20 часов 22 декабря 2019 года стала Сошичненская сельская ОТГ Камень-Каширского района Волынской области, в которой на избирательные участки явились 69,6% избирателей. На втором месте — Сахновецкая сельская ОТГ Старокостянтиновского района Хмельницкой области с явкой 67,7%, третье место разделили Староселецкая сельская ОТГ Коростышевского района Житомирской области и Великобудищанская сельская ОТГ Гадяцкого района Полтавской области с явкой 67%.

Самую низкую явку зафиксировали в Пасичнянской сельской ОТГ Надворнянского района Ивано-Франковской области — всего 29,98%. На втором месте с конца расположилась Куриловская сельская ОТГ Купьянского района Харьковской области с явкой 32,5%, на третьем — Тернуватская поселковая ОТГ Новониколаевского района Запорожской области — 36,2%.

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Как сообщалось, в воскресенье 22 декабря 2019 года в Украине состоялись первые выборы депутатов сельских, поселковых и городских советов ОТГ и соответствующих сельских, поселковых и городских глав. Выборы состоялись в 86 ОТГ 21 области Украины — 69 сельских, 16 поселковых и одной городской.

По предварительным итогам выборов, полученным после обработки 75% избирательных участков, наибольшее количество мандатов в ОТГ получила партия «Слуга народа».

выборы, ОТГ
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