Украине за два года нужно отдать 12 миллиардов долларов долгов

В течение 2019-2020 годов Украина должна выплатить около 12 млрд долларов по внешнему государственному долгу. Об этом в интервью Vox Ukraine заявил глава НБУ Яков Смолий.
Смолий отметил, что продолжение сотрудничества Украины и МВФ является крайне важным.
По его словам, 2019 год критически важен: выборы президентские и парламентские, плюс накладывается график существенных платежей правительства по внешнему долгу.
«В 2019-2020 годах Украина должна выплатить по внешнему госдолгу около 12 млрд долларов, включая процентные платежи», — заявил глава НБУ.
«И без программы МВФ мы не имеем доступа к другим каналам финансирования: деньгам Европейского Союза, Всемирного банка. Поэтому предложение подписать новую программу с МВФ экономически обосновано», — подытожил Смолий.
Напомним, по состоянию на 30 сентября государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2,112 трлн гривен или 74,66 млрд долларов.
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*** так, як зробив їх наставник Ющенко і в2007р- пролонгував виплати на 2017- 2021роки. а тепер його ученики пролонгують ще років на 5-10, щоб виплачував хтось інший. Чим це закінчиться? Їх це вже цікавити не буде - вони будуть з баблом в Ізраілі.