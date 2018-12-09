Украине за два года нужно отдать 12 миллиардов долларов долгов

В течение 2019-2020 годов Украина должна выплатить около 12 млрд долларов по внешнему государственному долгу. Об этом в интервью Vox Ukraine заявил глава НБУ Яков Смолий.

Смолий отметил, что продолжение сотрудничества Украины и МВФ является крайне важным.

По его словам, 2019 год критически важен: выборы президентские и парламентские, плюс накладывается график существенных платежей правительства по внешнему долгу.

«В 2019-2020 годах Украина должна выплатить по внешнему госдолгу около 12 млрд долларов, включая процентные платежи», — заявил глава НБУ.

«И без программы МВФ мы не имеем доступа к другим каналам финансирования: деньгам Европейского Союза, Всемирного банка. Поэтому предложение подписать новую программу с МВФ экономически обосновано», — подытожил Смолий.

Напомним, по состоянию на 30 сентября государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2,112 трлн гривен или 74,66 млрд долларов.