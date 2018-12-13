Цены на электроэнергию для промышленности вырастут на 2%

Прогнозируемый рост стоимости электроэнергии для промышленности и других небытовых потребителей в первом и втором кварталах 2019 года составит 2%. Об этом на своей странице в Facebook написала глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Оксана Кривенко.
По словам Кривенко, 14 декабря на заседании НКРЭКУ планирует рассмотреть вопрос утверждении прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии на 2019 год.
«Прогнозируемый рост стоимости электроэнергии для промышленных и других потребителей в I и II квартале 2019 составит всего 2%, что намного меньше индекса цен производителей и индекса инфляции», — заявила Кривенко.
«Указанная цена электроэнергии будет действовать до 1 июля 2019 года, — до даты введения полномасштабного рынка электроэнергии», — добавила Кривенко.
Она также заявила, что цена на электроэнергию для населения останется без изменений.
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