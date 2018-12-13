В Харьковской области русский язык больше не имеет статус регионального

Харьковский областной совет на прошлой неделе проголосовал за отмену своего решения от 2012 года, которое предоставило русскому языку статус регионального. Об этом в Facebook сообщил депутат Харьковского облсовета Дмитрий Булах.

«На прошлой неделе облсовет проголосовал за отмену некоторых своих предыдущих решений. Среди них одно идиотское и одиозное. Решение от 2012 года о том как и где употреблять русский язык. Т.е. фактическая регламентация его регионального статуса», — отметил он. По его словам, решение об отмене было консолидированным — за него проголосовало 3/4 всех депутатов и даже большинство фракций «Оппоблока» и «Видродження».

Булах также предоставил ссылку на соответствующее решение облсовета, принятое 6 декабря.

Решение о предоставлении русскому языку регионального статуса было принято облсоветом 30 августа 2012 года.

Напомним, в феврале этого года Конституционный Суд Украины признал закон «Об основах государственной языковой политики» (известный как «закон Кивалова-Колесниченко») не соответствующим Основному закону.

Закон «Об основах государственной языковой политики» вступил в силу 10 августа 2012 года. Им было предусмотрено, что в 13 регионах Украины русский язык получает статус регионального. Закон разрешал использовать в официальном делопроизводстве не украинский язык, а тот, на котором в конкретном регионе разговаривает не менее 10% жителей.