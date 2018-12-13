Вселенский патриарх вручит томос главе новой церкви 6 января

Вселенский патриарх Варфоломей передаст Томос об автокефалии Украинской православной церкви лично избранному предстоятелю объединенной Православной церкви в Украине 6 января 2019 года. Об этом заявил глава информационного управления УПЦ-КП архиепископ Евстратий (Зоря), сообщает украинская служба BBC.
«Томос вселенского патриарха должен быть вручен предстоятелю 6 января», — сказал архиепископ Евстратий в четверг.
Он отметил, что 6 января в Константинополе «должна быть совершена божественная литургия, сослужения Вселенского патриарха и предстоятеля (поместной церкви), и после этого ему будет вручен Томос».
Говоря об объединительном соборе, архиепископ отметил, что иерархи УПЦ-КП придут на собор 15 декабря. Каждый возьмет с собой двух человек: одного клирика и одного монаха или мирянина.
По его словам, УПЦ-КП уже на соборе представит своего кандидата на главенство в поместной церкви.
«У нас есть единое предложение по кандидатуре, которую предложат собору», — сказал спикер УПЦ-КП. Он отметил, что голосование на соборе будет тайным.
Также архиепископ Евстратий (Зоря) сообщил, что комиссия представителей православных церквей Украины, которая ведет подготовку к объединительному собору, рассмотрела проект устава будущей поместной церкви.
«Мы прошли по проекту устава, который был предложен от Синода Вселенского патриархата. Дискутировали, некоторые вещи сохранены, некоторые вещи изменены, несколько отброшено», — сказал пресс-секретарь УПЦ-КП.
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