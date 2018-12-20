Возле Верховной Рады начался молебен верующих УПЦ

У стен Верховной Рады Украины собрались верующие Украинской Православной Церкви для проведения молебна о невмешательстве власти в дела Церкви. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Как отмечается, в молитвенном стоянии у стен Верховной Рады сейчас принимают участие около двух тысяч верующих УПЦ. Вместе с верующими молятся епископ Васильковский Николай, епископ Иванковский Кассиан и епископ Гостомельский Тихон.

Православные украинцы читают акафист к Божьей Матери.

Они молятся о том, чтобы Господь «вразумил народных избранников прекратить вмешиваться во внутренние дела Церкви и не принимать дискриминационных законов, направленных на дискриминацию верующих УПЦ и ограничения их конституционного права на свободу совести и религиозных убеждений».

Отметить, что сегодня, 20 декабря, в Верховной Раде должны рассматривать законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» относительно названия религиозных организаций № 5309, а также законопроект № 4128 о внесении изменений в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» (относительно изменения религиозными общинами подчиненности), который, по словам его инициаторов, должен упростить переходы приходов УПЦ в новосозданную ПЦУ.

20 декабря 2018. Молитвенное стояние верующих УПЦ у стен Верховной Рады Украины. Posted by Перший Козацький on Thursday, December 20, 2018

Спикер Андрей Парубий ранее призвал народных депутатов «услышать просьбу патриарха Филарета, включить эти законопроекты в повестку дня, рассмотреть их и поддержать, поскольку они утверждают Украинскую Церковь и помогут ей обрести более широкую приверженность и поддержку в Украине».