Рада приняла закон, предусматривающий переименование УПЦ

Верховная Рада Украины приняла в целом закон, обязывающий Украинскую православную церковь (Московского патриархата) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).

Как передает «Интерфакс-Украина», соответствующий проект закона (№ 5309) о внесении изменений в закон «О свободе совести и религиозных организациях» относительно названия религиозных организаций за основу и в целом поддержали 240 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.

Документ предусматривает, что религиозная организация, входящая в структуру религиозной организации с центром в государстве, совершившем военную агрессию против Украины и временно оккупировавшем ее территорию, обязана в названии отображать принадлежность к такой религиозной организации за пределами страны.

В документе сообщается, что целью закона якобы является обеспечение государственной безопасности и суверенитета Украины, а также обеспечение общества полной и достоверной информации.

В четверг под Верховной Радой собрались на митинг-молебен около двух тысяч представителей Украинской православной церкви, которые протестовали против переименования.

Отметим, что УПЦ получила свое нынешнее название еще до обретенеия Украиной независимости.