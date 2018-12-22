В Беларуси усиливают борьбы с долларизацией

Национальный банк Беларуси опубликовал постановление, касающееся порядка проведения валютных операций. Меры, указывает регулятор, нацелены на дальнейшую дедолларизацию экономики Беларуси и одновременно либерализацию валютных отношений.

«В целях дедолларизации экономики Республики Беларусь постановлением № 612 отменяется ряд разрешенных случаев использования иностранной валюты в расчетах между резидентами», — говорится в распоряжении. Так, Нацбанк Белоруссии отменил разрешение на операции в валюте по операциям с облигациями, номинированными в иностранной валюте.

В соответствии с распоряжением с 1 марта 2019 года для юридических лиц — резидентов вводится регистрация совершения валютных операций. Проводить регистрацию валютных сделок юрлица смогут в банке. Также банки не смогут взимать в валюте плату за осуществление банковских операций. Исключением остаются те случаи, когда речь идет о процентах за пользование кредитом в иностранной валюте. Запрещено использование валюты окажется и в ряде страховых сделок.

«Постановлением № 612 также исключается возможность выдачи Национальным банком разрешений на проведение расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь. При этом ранее выданные разрешения на использование иностранной валюты в расчетах между резидентами прекращают действие с даты вступления в силу постановления № 612, то есть с 1 марта 2019 г.», — сообщили в пресс-службе банка.

В то же время гражданам Беларуси будет предоставлено право на открытие банковских счетов в иностранных банках и перечисление на них средств без разрешения Нацбанка. Ранее для этого требовалось разрешение регулятора.

«При этом физическим лицам — резидентам по-прежнему необходимо будет получать разрешение Национального банка на размещение денежных средств в иностранном банке во вклад (депозит) либо на перечисление денежных средств из банка в Беларуси на счет по учету вкладов (депозитов), открытый в иностранном банке», — подчеркнули в Нацбанке.

Минск придерживается политики дедолларизации экономики уже более восьми лет. В феврале 2017 года правительство республики и Нацбанк утвердили план по дедолларизации, предусматривавший сокращение использования иностранной валюты в расчетах, при уплате сборов и при формировании тарифов, ставок и цен.